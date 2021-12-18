Административный центр Хайнаня активизирует меры по созданию финансового центра

ХАЙКОУ /Китай/, 18 декабря. /ТАСС/. Административный центр южнокитайской провинции Хайнань город Хайкоу активизирует меры для создания к 2025 году развитого финансового центра. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По информации издания, период 14-й пятилетки (2021-2025) станет ключевым этапом в формировании Хайнаньского порта свободной торговли. За это время власти намерены создать в Хайкоу передовую финансовую отрасль, добавленная стоимость которой превысит 40 млрд юаней ($6,28 млрд по текущему курсу) в год. Соответствующий сектор будет насчитывать несколько сот компаний, из них примерно 50 - ключевые игроки на местном рынке.

В связи с поставленной задачей, как уточняется, управление финансового контроля и прочие компетентные ведомства города предпримут усилия по созданию еще более благоприятной атмосферы для бизнеса. Предполагается, что уже в ближайшие годы здесь будет заложена солидная база для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

Комплекс офисных зданий, где сосредоточены финансовые компании Хайкоу, расположен к западу от зоны опережающего инновационного развития "Новый район "Цзяндун". Он имеет выгодное географическое положение, современную инфраструктуру и удобную сеть транспортных коммуникаций - ожидается, что эти преимущества позволят ускорить развитие делового центра.

Как прокомментировало местное представительство Guangfa Bank, формирование в этой части Хайкоу передового финансового кластера положительно повлияет и на сопредельные территории, ускорит городское строительство, в том числе процесс внедрения умных технологий. В текущем году, как отмечается, были подписаны стратегические соглашения между государственными структурами и заинтересованными коммерческими организациями, реализация которых позволит уже в ближайшее время привлечь значительное количество новых инвесторов.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на острове экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь Хайнань в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Власти провинции создают привлекательные условия для инвесторов, формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры ведущих транснациональных корпораций.