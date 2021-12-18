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Форум по вопросам развития ферм коллективного пользования прошел на Хайнане

Мероприятие было посвящено проблемам строительства, обустройства и эффективной эксплуатации деревенских зданий

ХАЙКОУ /Китай/, 18 декабря. /ТАСС/. Власти города Санья на южном побережье китайского острова Хайнань провели конференцию по вопросам развития ферм коллективного пользования - нового перспективного направления в сельском хозяйстве, позволяющего эффективно бороться с бедностью. Как сообщила газета "Хайнань жибао", мероприятие было посвящено проблемам строительства, обустройства и эффективной эксплуатации деревенских зданий.

"Опыт и практика последних пяти лет доказывают, что программа развития ферм коллективного пользования органично сочетает в себе эффективность и [принцип социальной] справедливости, - заявил заместитель секретаря парткома провинции Ли Цзюнь, выступая на конференции. - Она выгодна крестьянам, деревням и компаниям. Это путь к совместному обогащению, играющий важную роль".

По его словам, Хайнань будет активно привлекать квалифицированных специалистов для продвижения соответствующих проектов. "Это ключевая составляющая новой концепции развития", - подчеркнул чиновник.

Согласно данным, опубликованным на форуме, благодаря таким фермам провинция с 2017 года привлекла более 2 млн туристов. Доход данной отрасли превысил 850 млн юаней ($133 млн по текущему курсу).

За последние годы на Хайнане создано около 200 ферм коллективного пользования, предназначенных для туристов, которые предпочитают размеренный отдых в сельской местности. Как правило, это заброшенные дома, которые при поддержке властей и бизнеса были отремонтированы и перестроены в соответствии с современными архитектурными стандартами. В связи со стремительной урбанизацией провинции, доля горожан в которой в 2020 году превысила 60% от общей численности населения, и из-за массового оттока рабочей силы из деревни проблема сохранения инфраструктуры аграрных районов приняла особо актуальный характер. Новая форма туризма, как оказалось на практике, позволяет существенно повысить благосостояние малоимущих крестьян.

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КитайХайнань
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