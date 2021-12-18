Кабмин одобрил идею регистрации граждан ЕАЭС в качестве самозанятых через госуслуги

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, который предполагает возможность для граждан ЕАЭС подать заявление о регистрации в качестве самозанятых через портал госуслуг. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

Проектом акта устанавливается дополнительная возможность направления гражданами РФ и гражданами государств - членов ЕАЭС заявления о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. "Одобрить проект федерального закона", - говорится в решениях, принятых на заседании правительства 16 декабря.

Речь идет о проекте федерального закона, который вносит изменения в федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Он будет внесен в Госдуму.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим стал доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории такой налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

По последним данным, в режиме самозанятых в России трудятся около 3,5 млн человек.