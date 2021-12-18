Эксперт: правовое регулирование блогеров в РФ может ограничить потенциал роста в сфере

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правовое регулирование деятельности блогеров в России может не поддержать, а ограничить потенциал роста в этой сфере. Такое мнение высказала в субботу ТАСС руководитель общественной приемной при бизнес-омбудсмене Москвы по вопросам молодежного предпринимательства, президент Фонда регионального экономического развития "Инвестиции и регионы" Анна Кровякова.

Ранее глава комитета московского отделения "Деловой России" по предпринимательству в сфере кино-, видео-, театрального и рекламного производства Георгий Житков предложил узаконить профессию блогера, отметив, что сейчас она находится "фактически в полулегальном поле". Он также отмечал, что блогерам нужна информационная и правовая поддержка.

"Как и проектная деятельность, блогерство часто бывает абсолютно некоммерческим, и, безусловно, число никак не оформленных блогеров сильно превосходит количество тех, кто воспринимает свою деятельность как предпринимательство, обозначил свой правовой статус, имеет доход и платит налоги. Для большинства блогерство остается лишь способом творческого самовыражения или развития личного бренда. Введение обязательных кодов ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности - прим. ТАСС) или строгой необходимости регистрировать свой юридический статус может не поддержать, а, скорее, ограничить потенциал роста в этой сфере", - отметила Кровякова, комментируя инициативу.

Говоря о развитии молодежного предпринимательства, она отметила, что, по официальным данным, в России зарегистрировано более 20 тыс. бизнесменов в возрасте от 14 до 17 лет. "Если добавить к ним молодых людей в возрасте до 35 лет, то доля молодежи в российском бизнесе становится довольно весомой. И она постоянно растет, особенно в связи с новыми возможностями современного рынка продажи медиаконтента: мы наблюдаем, как юные креативные головы осваивают блоггинг, инфо-бизнес и ивент-менеджмент. Наряду с медийными направлениями молодежь активно развивается в сфере услуг: индустрия гостеприимства, фитнеса. Отрадно видеть, что все большую популярность среди молодежи приобретает технологическое и социальное предпринимательство. Ребята хотят создавать что-то новое, полезное и менять мир вокруг себя", - сказала Кровякова.

Программы акселерации

По ее словам, молодежь "фонтанирует идеями, люди очень мотивированы, готовы горы свернуть, но им часто не хватает базовых знаний, понимания того, как устроены бизнес-процессы, какую ответственность несет и какие обязательства берет на себя предприниматель". В связи с этим им необходимы дополнительные меры поддержки, в частности, акселерационные программы, считает эксперт.

"Безусловно, программы акселерации помогают создать вокруг юных предпринимателей экспертную среду, погрузить их в работу над проектом. Важно, чтобы у таких программ был не только сильный состав экспертов-практиков, но и возможность презентации своего проекта инвесторам. Однако любая образовательная программа или акселератор имеют точку финала, и на этом этапе выпускникам тоже необходима поддержка", - сказала Кровякова.

Она отметила, что ее общественная приемная является проектным офисом Молодежной школы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой. В ней реализуется формат наставничества, который позволяет вести проект дальше. "Мы приглашаем ребят на свои проекты, предлагаем им участие в масштабных форумах, конференциях, выставках. Работа с молодежью - это всегда процесс. Наша задача - помочь, поддержать, научить, вырастить и отпустить", - добавила собеседница агентства.