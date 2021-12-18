Сделки в ходе акции по сбыту сельхозтоваров на Хайнане побили рекорд, достигнув $8,49 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 18 декабря. /ТАСС/. Объем онлайн-сделок в ходе разовой акции по стимулированию продаж сельхозтоваров в южнокитайской провинции Хайнань превысил 54,04 млрд юаней ($8,49 млрд по текущему курсу), достигнув исторически рекордной отметки. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, мероприятие состоялось в ходе Китайской международной зимней ярмарки тропической сельскохозяйственной продукции, которая проходит в административном центре региона городе Хайкоу. Вес реализованной продукции составил 6,5 млн тонн, увеличившись на 3,5% по сравнению с итогами аналогичной акции, проводившейся в декабре 2020 года.

В сделках на Хайнане приняли участие крупнейшие компании-поставщики оптовой сельхозпродукции КНР. Они приобрели широкий перечень товаров - овощи, фрукты, мясо, морепродукты. В общей сложности организаторы насчитали 48 видов торговой номенклатуры.

Газета уточняет, что среди заключенных контрактов фигурируют не только соглашения о продаже и поставках, но и договоры о переработке сырья, а также о предоставлении страховых услуг. В связи с этим ярмарка привлекла внимание целого ряда банков и других финансовых организаций.

Как прокомментировали местные власти, в будущем компетентные ведомства Хайнаня, курирующие аграрный сектор, планируют применить еще ряд стимулирующих мер, которые позволят наращивать поставки сельхозтоваров в другие регионы Китая, а также за рубеж.

Ярмарка тропической сельхозпродукции проходит в Хайкоу с 16 по 19 декабря, ее выставочная площадь достигает 100 тыс. кв. м. На этом масштабном мероприятии, которое в 2021 году посетили 250 тыс. человек, представлена продукция порядка 3 тыс. китайских и зарубежных компаний. Помимо КНР, в нем принимают участие предприятия из 15 стран и регионов мира. Среди товаров - фрукты, овощи, зерновые и масличные культуры, морепродукты.