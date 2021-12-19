Министры иностранных дел Туркменистана и Индии обсудили строительство газопровода ТАПИ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Процесс строительства газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ) обсудили на переговорах министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар. Об этом в воскресенье сообщил МИД Туркмении.

"В качестве важной составляющей сотрудничества между двумя странами был отмечен энергетический сектор. В этом контексте состоялся обмен мнениями по совместным действиям по реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам межгосударственного взаимодействия и регионального сотрудничества. "Была подчеркнута поступательная динамика развития межгосударственных связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - указали в ведомстве. Мередов, в частности, "отметил последовательное развитие сотрудничества в сфере образования и науки, медицины и здравоохранения".

Реализация проекта ТАПИ с участием Афганистана, Пакистана, Индии и Туркмении ведется с 2015 года. Стоимость проекта составляет $10 млрд. Газопровод соединит богатую энергоресурсами Центральную Азию с испытывающими нехватку энергии странами Южной Азии. В соответствии с проектом до 33 млрд куб. м газа будет транспортироваться ежегодно с газового месторождения Галкыныш в Туркмении в город Фазилка в индийском штате Пенджаб по трубопроводу протяженностью 1 814 км, проходящему через Афганистан и Пакистан. Ожидается, что Афганистан будет получать от этого проекта $500 млн ежегодно.