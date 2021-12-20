Эксперт: самозанятые пока неохотно переводят пенсии в негосударственные ПФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Самозанятые граждане не имеют обязательства по формированию страховой пенсии, но пока неохотно переходят в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), сообщила ТАСС глава НПФ "Будущее" (входит в топ-5 по объему пенсионных накоплений) Светлана Касина.

"Самозанятые граждане имеют право только на небольшую социальную пенсию, которая назначается на пять лет позже установленного возраста получения страховой пенсии. Но пока самозанятые не слишком активно идут в НПФ. Причина, по моему убеждению, ментальная - пенсия у нас ассоциируется со старостью и потерей трудоспособности. Если поменять восприятие и начать говорить не о пенсии, а о будущей финансовой свободе, у людей появится интерес", - отметила Касина.

По словам эксперта, тот факт, что у самозанятых не формируются пенсионные права, с одной стороны, можно считать недостатком, но с другой - у них нет обязательства формировать страховую пенсию, которая фактически "размазывается" по всем будущим ее получателям и не является собственностью человека.

Касина также сообщила, что существующая сейчас система обязательного пенсионного страхования носит скорее уравнительно-социальную функцию, которая в условиях меняющейся демографической пропорции точно не удовлетворит запрос граждан на существенное повышение пенсий. "Чтобы осуществить действенный и эффективный перезапуск системы и стимулировать формирование личных пенсионных накоплений, представители ЦБ и Минфина [РФ] выступили за необходимость преобразования системы обязательного пенсионного страхования. Концепция заключается в переводе накопительной пенсии в добровольную, где средства будут принадлежать конкретному человеку, а не государству", - пояснила она.

В целом, по словам эксперта, законодательных инициатив разрабатывается достаточно много, они смогут помочь развитию пенсионного рынка, а самое главное - человеку сформировать капитал на свою пенсионную свободу.

Пенсии для самозанятых

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. При этом используемый самозанятыми гражданами налоговый спецрежим не предусматривает формирования их пенсионных прав, а значит, на страховую пенсию им придется копить самостоятельно.