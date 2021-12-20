Выставка полотен Микеланджело да Караваджо планируется в Приморье в дни ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Выставка полотен итальянского художника XVII века, основателя реализма в живописи Микеланджело да Караваджо планируется в Приморской государственной картинной галерее в дни VII Восточного экономического форума в будущем году. Об этом ТАСС сообщила директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко.

"В сентябре, в рамках ВЭФ, планируется выставка картин Микеланджело да Караваджо в Приморской государственной картинной галерее. В организации выставки примут участие банк "Интеза" и министерство культуры и архивного дела Приморского края", - сказала Даценко.

В 2022 году в галерее также состоится выставка полотен Ильи Репина. В июне откроется выставка работ европейских художников XV-XVI веков, которые предоставит Государственный Эрмитаж.

Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский на площадке Дальневосточного федерального университета. Проводится ежегодно согласно указу президента России от 19 мая 2015 года. Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока; экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

В конце октября фонд Росконгресс сообщил о том, что VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 5-8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.