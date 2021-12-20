Посол РФ: Москва считает несостоятельными аргументы Варшавы против "Северного потока - 2"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Польские власти давно выступают против проекта "Северный поток - 2". Россия считает несостоятельными аргументы польской стороны, сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью газете "Известия" , опубликованном в понедельник.

"Польские власти давно и последовательно выступают против проекта "Северный поток - 2". Аргументы, которые при этом приводит польская сторона, мы считаем несостоятельными. В отношении запуска "Северного потока - 2" решение, конечно, будет приниматься не в Польше. Его перспективы, однако, более квалифицированно смогут оценить специалисты, компетентные в этой области", - рассказал он газете.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с коллегой из ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Польша совместно с германскими партнерами пытается выработать ответы на возможные риски, которые несет за собой проект "Северный поток - 2". По утверждению Моравецкого, "Северный поток - 2" может быть инструментом давления и шантажа, а все риски, связанные с его запуском, еще не выявлены.

Российская сторона в свою очередь неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.