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Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 1 млрд руб. на модернизацию АПК

Деньги поступят в 10 регионов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1 млрд рублей на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (АПК) в 10 регионах страны.

"Федеральный центр продолжает оказывать финансовую поддержку аграриям. Свыше 1 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Уточняется, что деньги поступят в 10 регионов РФ, в частности в Республику Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Брянскую, Владимирскую, Ивановскую, Калининградскую, Липецкую, Рязанскую и Свердловскую области.

Отмечается, что федеральные средства позволят ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции.

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