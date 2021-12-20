СМИ: китайская компания NIO представила самый дешевый электромобиль в своей линейке

ШАНХАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Китайский производитель электромобилей - компания NIO - представил свою новую и самую дешевую в линейке модель, которая должна поступить на рынок в сентябре 2022 года. Об этом сообщает в понедельник шанхайский информационный портал "Ицай глобал".

Речь идет об электрическом седане, получившем название ET5. До субсидирования стоимость новинки оценивается предварительно в 329 тыс. юаней (немногим более $51 тыс.). Компания, продукцию которой еще называют "китайской Tesla", предлагает покупателям три комплектации с разными тяговыми батареями - от 75 кВт⋅ч до 150 кВт⋅ч. Таким образом на одной зарядке электромобиль сможет проходить от 550 до 1 тыс. км.

Основатель NIO Ли Бинь считает, что именно эта модель станет самой продаваемой за всю историю молодой компании, пишет ресурс. По его словам, компания также нацелена на покорение зарубежных рынков. В 2022 году NIO планирует выйти со всей линейкой своей продукции на рынки Германии, Нидерландов, Швеции и Дании, а к 2025 году расширить охват до 25 стран и регионов мира.

Компания NIO, помимо собственно электромобилей, предлагает своим клиентам также услугу по быстрой замене аккумулятора. Машина загоняется на подъемник и севший в пути аккумулятор в автоматическом режиме за три минуты заменяется под днищем машины на полностью заряженный. По всему Китаю установлено более 700 таких станций, а в следующем году их будет около 1,3 тыс.