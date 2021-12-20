Индекс РТС в начале основной сессии снизился на 0,99%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в начале торгов в понедельник снизился на 0,99%, до 1567,44 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи в начале основной сессии упал на 1,6%, до 3663,64 пункта, свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:00 мск.

К 10:20 мск индекс РТС ускорил снижение до 1547,15 пункта (-2,27%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3650,34 пункта(-1,96%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже ICE снижалась на 3,25%, до $71,17 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 3,69% и торгуется на уровне $68,11 за баррель.