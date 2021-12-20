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Готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 95%

Как сообщили в Минэнерго Белоруссии, на нем проводятся работы для получения разрешения на загрузку ядерного топлива в активную зону реактора

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Второй энергоблок Белорусской АЭС готов на 95%, в ближайшее время будут завершены работы, необходимые для получения разрешения на загрузку ядерного топлива. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Готовность второго энергоблока - 95%. Сейчас на нем проводятся работы по выполнению необходимых условий для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку ядерного топлива в активную зону реактора. Планируется, что эти работы завершатся в ближайшие дни", - отметил глава белорусского Минэнерго.

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