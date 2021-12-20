"Ъ": в России изучают возможности мониторинга контента видеоигр с помощью ИИ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) проводит исследования по применению искусственного интеллекта (ИИ) в мониторинге контента видеоигр. По мнению аналитиков центра, это позволит обезопасить детей от сюжетов, содержащих детскую порнографию, призывы к самоубийству и употреблению наркотиков. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ.

Как отметили изданию в ГРЧЦ, данная технология предлагается в качестве рекомендательного сервиса, а конкретные решения по выявленному вредоносному контенту должны приниматься экспертами. В Роскомнадзоре подтвердили актуальность исследования и при этом подчеркнули, что для соблюдения прав и свобод граждан алгоритмы ИИ должны контролироваться человеком.

"Игры становятся сложнее, а человек не может охватить всю полноту предлагаемых сюжетных развилок", - прокомментировал "Коммерсанту" исследование руководитель НТЦ ГРЧЦ Александр Федотов. По его словам, на изучение подобного контента может потребоваться сотни или тысячи часов, что очень сложно для человека.

Тем не менее, некоторые эксперты в области игровой индустрии отмечают сложности применения подобной технологии. Так, по мнению руководителя Liquid Studio Accenture в России Арсения Кондратьева, для каждой новой игры необходимо тренировать отдельную сеть, на что может потребоваться много времени и серверов.

Кроме того, основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев отметил, что на данный момент игры перед релизом уже проходят необходимый мониторинг со стороны платформ, где они размещаются. Также, по его словам, предлагаемый механизм осложнит ситуацию в игровой индустрии и будет неточен в связи с особенностями пользовательского контента (UGC) в играх, например, при мониторинге сообщений пользователей игр в чатах.