Калужская область получит инфраструктурные кредиты на сумму почти 2,9 млрд рублей

КАЛУГА, 20 декабря. /ТАСС/. Калужская область получит из федерального бюджета почти 2,9 млрд рублей на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе на модернизацию общественного транспорта в Обнинске в 2022 году и строительство канатной дороги через Оку в Калуге в 2023 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Калужской области правительственная комиссия по региональному развитию одобрила инфраструктурные бюджетные кредиты из федерального бюджета с лимитом - 2 млрд 882 млн рублей. Эти средства будут направлены в 2022 году на модернизацию транспортной инфраструктуры в Обнинске в сумме 1 млрд 186 млн рублей и реконструкцию путепроводов "Синие мосты" в сумме 536 млн рублей. В 2023 году - на канатную дорогу транспортно-туристического назначения "Музей истории космонавтики - Квань" в сумме 1 млрд 160 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Эта тема обсуждалась в понедельник на заседании правительства региона, которое провел губернатор Владислав Шапша. "Я прошу отнестись очень ответственно и Калугу, и Обнинск к администрированию той работы, которая начинается уже в этом году для того, чтобы получить максимальные эффект от тех средств, которые будут предоставлены", - приводит пресс-служба слова Шапши.

Ранее пресс-служба облпрвительства сообщала, что правительственная комиссия по региональному развитию в РФ поддержала заявленные от Калужской области проекты, но сроки их реализации и суммы кредитов не обозначались.

В области уверены, что строительство канатной дороги протяженностью 2,3 км над Окой положительно скажется как на развитии туризма, так и транспортной инфраструктуры областного центра, позволит людям быстро добираться в центр города. Реконструкция путепровода "Синие мосты" в Калуге увеличит его пропускную способность, скорость движения вырастет в два раза, задержки транспорта сократятся в 3,5 раза. Модернизация общественного транспорта в Обнинске подразумевает закупку более 100 газомоторных автобусов для повышения качества пассажирских перевозок.

"Единая Россия" обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу, отметив в ходе послания необходимость выделения инфраструктурных бюджетных кредитов регионам на строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты. Госдума единогласно приняла закон в третьем чтении 9 июня. На съезде "Единой России" 19 июня Путин объявил о продлении программы до 2026 года и увеличении ее финансирования. Воспользоваться бюджетными кредитами смогут все регионы вне зависимости от уровня бюджетной обеспеченности.