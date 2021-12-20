Счета банков для дистанционных переводов используют 75% россиян

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сегодня 75% граждан используют счета банков для дистанционных переводов. Об этом сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

"При этом мы не забываем развивать дистанционные каналы, позволяющие получать гражданам финансовые услуги. В первую очередь, это платежные сервисы. Сегодня 75% граждан используют счета банков для дистанционных переводов", - сообщил Чистюхин. Он также упомянул, что доля безналичных платежей в обороте розницы составляет почти 73%.

В ходе выступления заместитель главы регулятора отметил, что для жителей отдаленных и труднодоступных территорий была проведена большая работа по развитию так называемых облегченных форматов обслуживания.

"Здесь в первую очередь стоит отметить развитие точек финансовых услуг на базе "Почты России". Такие точки открыты в 36 с лишним тысячах почтовых отделений. Также развивается услуга по снятию наличных в кассах магазинов. Таких точек также по стране открыто уже несколько тысяч", - отметил он.

Ранее начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Денис Барышков сообщил в ходе VIII Национального платежного форума, что доля безналичных платежей за девять месяцев составила 72,6%, доля бесконтактных платежей при оплате товаров и услуг достигла 70,4%. Ежедневно с картами, выпущенными российскими банками, совершается 170 миллионов операций. Он также тогда отметил, что около 80% российских потребителей используют бесконтактный способ совершения платежей на регулярной основе.