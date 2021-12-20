"Металлоинвест" считает необходимым решить вопрос перевозки руды на фоне спроса в Китае

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Металлоинвест" считает стратегически важным решить вопрос перевозки железной руды на фоне высокого спроса на сырье в Китае. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил крупнейший акционер компании Алишер Усманов.

"И мы считаем стратегически важным для Российской Федерации найти решение вопроса логистики того сырья, которое является единственным полезным ископаемым, в котором Россия занимает 100% безапелляционно первое место по запасам, - сказал Усманов. - Это железная руда".

По его словам, потребности Китая в железной руде исчисляются сотнями миллиардов долларов в год. "Для того, чтобы купить нужное сырье для своих предприятий, Австралия и Бразилия получают от Китая по экспорту более $200 млрд. А если еще к этому прибавить траты на транспортировку из этих точек, то мы можем понять, за какой объем рынка можно побороться. Но пока кроме очень важного для нас понимания со стороны президента страны и правительства, прямого протекционизма мы не ощущаем", - отметил бизнесмен.

Ранее "Металлоинвест" сообщал, что объем поставок железорудной продукции компании в Китай за девять месяцев 2021 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 73% на фоне восстановления спроса на традиционных близлежащих рынках сбыта.

Доля электрометаллургии

Усманов считает, что доля электрометаллургии в производстве стали будет увеличиваться, а доменное и конверторное производство - сокращаться.

"Мы делаем систему производства высококачественного, с пониженным содержанием СО2, сырья для металлургических предприятий, электрометаллургии, - сказал Усманов. - Это очень серьезная тема, она будет затрагивать всю Европу. Потому что домны и конвертеры будут потихонечку сокращаться, электрическая металлургия будет увеличиваться. А вот туда нужно будет как раз такое сырье, которое производим мы".

О компании

"Металлоинвест" является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. В состав "Металлоинвеста" входят Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, Оскольский электрометаллургический комбинат, комбинат "Уральская сталь", а также компания по вторичной переработке металла "Уралметком".

Алишер Усманов контролирует 49% акций компании.