В Красноярском крае планируют обучать финансовой грамотности детей-сирот

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Сирот, а также детей из малообеспеченных семей планируют с 2022 года обучать финансовой грамотности в Красноярском крае. Об этом сообщило региональное министерство финансов.

"В следующем году охватить мероприятиями по финансовой грамотности планируется детей из малообеспеченных семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Будут проходить различные семинары для людей с ограниченными возможностями здоровья и проживающих на труднодоступных территориях региона", - говорится в сообщении.

По данным регионального министерства, в этом году Центробанк России в регионе провел более 100 мероприятий по обучению детей и взрослых вопросам финансовой грамотности и безопасности. В них приняли участия порядка 5,3 тыс. человек. Онлайн-уроки финансовой грамотности действуют в 93 школах края. Для людей пожилого возраста в регионе в рамках краевого народного университета "Активное долголетие" действует факультет "Финансовая грамотность".

По данным краевой прокуратуры на средину декабря, за текущий год жертвами интернет-мошенников стали около 8,9 тыс. человек, причиненный ущерб составил 1,6 млрд рублей. В начале декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека призвал Центробанк РФ и правоохранительные органы еще раз обратить внимание на данную проблему.