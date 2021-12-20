Строительство объектов БАМа и Транссиба будут отслеживать из космоса

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Предприятие Роскосмоса по заказу РЖД создает систему спутникового мониторинга для контроля строительных работ на объектах Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

"Компания "Терра тех" (дочерняя компания холдинга "Российские космические системы", входит в госкорпорацию "Роскосмос") и Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС, дочерняя компания РЖД) совместно создают технологию мониторинга с использованием технических средств дистанционного зондирования Земли и беспилотных авиационных систем по заказу РЖД", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что технология информационного мониторинга разрабатывается для контроля строительных работ по созданию железнодорожной инфраструктуры на объектах Восточного полигона.

"Реализация проекта позволит получать объективную информацию о сроках, объемах, активности строительства на каждом участке и в целом по проекту в режиме одного окна. В этом году строительные работы велись более чем на 200 объектах по всему Восточному полигону. Объединение данных спутниковой съемки и съемки с беспилотников в одном информационном продукте позволяет повысить детализацию и создает дополнительные возможности автоматизированного контроля", - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации пояснили, что стереосъемка со спутников и беспилотных авиационных систем позволит рассчитывать объемы произведенных земляных работ, например, объемы насыпи и выемок грунта при строительстве новых железнодорожных путей. Разрабатываются алгоритмы, которые позволят определять стадию укладки рельсошпальной решетки, стрелочных переводов и многое другое.

О соглашении

Ранее сообщалось, что РЖД и Роскосмос на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничетсве, которое призвано способствовать применению разработок и технологий ракетно-космической отрасли на объектах железнодорожного транспорта, в том числе для проектирования и строительства инфраструктуры.

До 2024 года включительно РЖД планирует выполнить на объектах Восточного полигона строительство 1,3 тыс. дополнительных главных путей, построить 28 и реконструировать пять разъездов, реконструировать 24 станции. Планируется также выполнить строительство обхода участка Шкотово - Смоляниново, электрифицировать участок Волочаевка - Комсомольск-Сортировочный - Ванино и выполнить усиление устройств тягового электроснабжения на участках Транссиба и БАМа.