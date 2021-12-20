Правительство предоставит более 4 млрд рублей субсидий на газовозы для "Арктик СПГ - 2"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство может предоставить более 4 млрд рублей на строительство газовозов для проекта "Арктик СПГ - 2". Средства будут направлены Минпромторгу из резервного фонда правительства РФ, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году Минпромторгу России <...> бюджетные ассигнования в размере 4 116 595,4 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации <...> на второй и третий этапы строительства 15 судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ - 2", - говорится в документе.

Кабмин РФ поручил Минпромторгу обеспечить заключение соглашения о предоставления субсидий не позднее 10 дней со дня вступления распоряжения в силу. Министерство должно осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств, а также представить соответствующий доклад в правительство РФ до 1 марта 2022 года.

О проекте

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно. Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).