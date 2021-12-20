Рост цен на лекарства и проблемы авторынка. К чему привело рекордное падение турецкой лиры

Турецкая лира вторую неделю подряд начинает с очередного рекорда падения, обесценившись в понедельник по отношению к доллару до 17,43 лиры за единицу американской валюты. При этом с начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры.

Новое падение турецкой валюты на 6,25%, как отмечают экономисты, связано со сделанными накануне во время встречи с представителями африканской молодежи в Стамбуле заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Им не нравится, что мы снижаем процентные ставки. Но не стоит ждать от меня иного. Я, как мусульманин, буду продолжать делать все необходимое. Этого требует [религия]", - отметил тогда турецкий лидер.

Турецкая лира ушла в крутое пике, обвалившись почти на треть всего лишь за ноябрь. Причиной этому политика Центрального Банка Турции, который по-прежнему продолжает снижать кредитную ставку, несмотря на последствия для турецкой экономики. Так, например, на прошлой неделе Центробанк вновь понизил одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации лиры и инфляции. Речь идет о процентной ставке на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг), которая была снижена с 15% до 14%. За снижение активно выступает Эрдоган, считая процентные ставки "бедой народа".

Сокращение покупательной способности доходов

Цены на продукты питания в последние годы растут во всем мире, и это связано в первую очередь с пандемией коронавируса. Во многих странах из-за нее сократилось производство сырья, а локдауны и карантинные меры стали причинами ограничений в производстве и распространения готовой продукции. Однако в Турции эта ситуация ухудшается еще сильнее из-за рекордного обвала лиры.

Опрошенные корреспондентом ТАСС клиенты трех разных сетевых супермаркетов в Анкаре жалуются на рост цен, в первую очередь на хлеб и подсолнечное масло, а также на снижение уровня доходов населения. "Если раньше мы покупали батон белого хлеба за одну лиру, то теперь она нам обходится в 2,5-3,5 лиры. Ранее нам удавалось приобрести примерно 5 литров подсолнечного масла за 50 лир, а теперь за такой же объем необходимо заплатить уже 130 лир. А доходы при этом не увеличиваются, а стоят на месте. Наши доходы буквально тают на глазах, пока цены в магазинах растут. Но эта проблема наблюдается не только в этом магазине, она повсеместна", - рассказал Мухаммед Аджар, один из покупателей продуктового магазина "Мигрос" в районе Чанкая.

В оппозиционных турецких СМИ сообщают о том, что большинство жителей Стамбула стоят часами в очередях, чтобы приобрести хлеб в киосках с вывеской "народный хлеб". Продажа хлеба в этих ларьках субсидируется стамбульскими властями, в результате чего там буханку хлеба можно купить за 1,25 лиры.

Повышение цен на лекарства

Жители Анкары также жалуются на предстоящее повышение цен на лекарства в местных аптеках. "Власти предупредили, что в феврале 2022 года цены на лекарства могут увеличиться на 120%. А сейчас некоторые импортные лекарства и вовсе тяжело достать. Либо же их приходится заказывать и долго ждать доставку", - рассказала корреспонденту ТАСС жительница Чанкаи Филиз Озсерче на выходе из одной из аптек.

Проблемы с приобретением автомобилей

На фоне падения турецкой лиры серьезные проблемы переживает и автомобильный рынок Турции. Ранее президент Турции заявил, что дилерские центры незаконно удерживают автомобили и не выставляют их на продажу. Турецкий лидер счел подобные действия мошенничеством и пообещал, что бизнесмены не останутся безнаказанными.

Согласно данным агентства Anadolu, по делу были задержаны более 200 подозреваемых в 50 провинциях страны. В ходе спецоперации удалось установить, что дилерские центры определенных марок машин не выставляли на продажу имеющиеся в наличии на специальных автопарковках за чертой городов автомобили. А цены на подержанные автомобили эти салоны выставляли выше, чем цены той же марки и модели без пробега.

Как убедился корреспондент ТАСС, в автосалонах Volkswagen, Škoda, Kia, Nissan по продаже новых автомобилей в Анкаре также нет в наличии машин. Правда, дилеры объясняют отсутствие машин кризисом полупроводников и чипов, что сказывается на задержках в производстве и поставках автомобилей.

Новая экономическая модель

Ввиду падения лиры турецкая оппозиция поставила вопрос о необходимости досрочных президентских и парламентских выборов, считая, что нынешнее руководство страны не может справиться с экономическими проблемами. Эрдоган, однако, исключил возможность проведения досрочных выборов, заявив, что они состоятся в срок - в 2023 году.

Если в конце ноября в некоторых городах Турции проходили стихийные и немногочисленные акции протеста, которые так ни к чему не привели, то в последние пару недель ни у кого из жителей республики не возникает желания снова выйти с плакатами на улицы.

Однако в стране хватает и тех, кто поддерживает идею турецкого лидера, который объявил "начало новой эры в экономике" Турции. Эрдоган объясняет свои действия желанием увеличить производство в стране и вывести его из-под давления процентных ставок. "Мы привлечем внимание иностранных инвесторов своим производством. Именно так вырос Китай. Однако мы ближе к рынку и выгоднее их, - считает президент Турции. - Уровень благосостояния наших граждан повысится, как и их покупательная способность".

По прогнозам властей, "хоть правительство и выбрало сложный путь, но уже через шесть месяцев будут ощутимы первые результаты".

Между тем, турецкие экономисты предполагают, что финансовая система Турции может не справиться, если республика продолжит придерживаться заданного курса. "При сегодняшнем уровне курса валют официальная инфляция в ближайшие месяцы может превысить 30%. Финансовая система не выдержит этого, если не будут приняты срочные меры, - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор столичного Университета Билькент и бывший главный экономист ЦБ Турции Али Хакан Кара. - По моим подсчетам, если курс останется на таком уровне, то инфляция растопчет рост минимальной заработной платы за полгода. После июля покупательная способность минимальной оплаты труда значительно снизится".

Однако ряд экспертов сохраняют здравый оптимизм, поскольку Центробанк Турции обещал не понижать процентную ставку в ближайшие три месяца, что, возможно, хоть как-то стабилизирует турецкую лиру.

Денис Соловых