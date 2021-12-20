Мишустин заявил, что товарооборот России и Казахстана вернулся на траекторию роста

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается, товарооборот вернулся на траекторию роста, и в декабре ожидаются рекордные показатели. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая в понедельник двусторонние переговоры со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

"Хочу с удовлетворением отметить, что торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается очень динамично. Мы уже фиксировали с вами, что товарооборот вернулся на траекторию роста, соответственно, в январе - октябре его объем увеличился на треть и превысил $20,5 млрд", - сказал Мишустин. "Как мы и говорили, как мы ожидали и докладывали нашим президентам, в декабре мы ожидаем рекордные показатели объемов взаимной торговли", - добавил он.

Российский премьер назвал хорошими достижения в области инвестиционного сотрудничества двух стран. По его словам, бизнес РФ участвует более чем в 30 совместных проектах в Казахстане. Общий объем инвестиций составляет порядка $36 млрд. "Основу для запуска новых инициатив создает комплексная программа экономического сотрудничества в 2021-2025 годах, которую мы подписали в Казани", - добавил Мишустин.

Открывая встречу, он поздравил своего визави с 30-летием со Дня независимости Казахстана и попросил передать самые теплые и искренние поздравления президенту страны Касым-Жомарту Токаеву и первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.

Мишустин отметил, что Москва и Нур-Султан находятся в тесном контакте. Так, 2 ноября в российской столице прошли переговоры по транспортной инфраструктуре, когда стороны смогли обсудить совместные проекты в этой области. Диалог продолжился в Ереване на заседании Евразийского межправсовета 18 ноября. Он заверил, что сотрудничество продолжится и дальше.

"Мы всегда говорим, что искренне дорожим нашими союзническими отношениями с Казахстаном, опирающимися на историческую дружбу народов. Повестка наша обширная, она расширяется, есть возможность работать по целому ряду новых направлений", - резюмировал председатель правительства РФ, пояснив, что к таковым относит энергетику, включая возобновляемые источники энергии, мирный атом, горнодобывающую промышленность, информационно-коммуникационные технологии, транспортную инфраструктуру и т.д. Мишустин уточнил, что на текущей встрече будут рассмотрены вопросы охраны окружающей среды и вызовы энергоперехода.