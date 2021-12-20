Источник: в ВТО учредили третейскую группу для рассмотрения спора ЕС с РФ о госзакупках

ЖЕНЕВА, 20 декабря. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) учредила в понедельник по просьбе Европейского союза третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках. Об этом сообщил журналистам один из торговых представителей в Женеве, говоривший на условиях анонимности.

"Орган по разрешению споров ВТО (ОРС) ответил согласием на второй запрос Европейского союза об учреждении панели арбитров для рассмотрения российских мер, которые, как утверждают в ЕС, являются частью программы замены импорта, несовместимой с правилами ВТО", - отметил этот источник.

Во время первого рассмотрения этого вопроса ОРС 29 ноября РФ заблокировала принятие решения, воспользовавшись правом, предоставленным ей правилами процедуры. Повторное рассмотрение запроса ЕС в понедельник ожидаемо завершилось принятием решения о создании третейской группы.