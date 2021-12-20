Россети попробуют снабжать поселок в Тверской области с помощью накопителей электроэнергии

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Россети" проведут испытания по электроснабжению удаленного поселка в Тверской области с помощью накопителей энергии, которые разрабатываются госкорпорациями "Роснано" и "Росатом". Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции генеральный директор компаний "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

"Мы делаем сейчас НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - прим. ТАСС) по децентрализованному электроснабжению. Например, самая длинная линия в нашем контуре - 82 км в Тверской области, на конце этой линии находится малочисленный населенный пункт, а проходит она по лесам. Представляете, какие операционные затраты: просеки, деревья, поддержание в работоспособном состоянии, обходы, аварийно-восстановительные работы. Мы сейчас подумываем присоединить этот населенный пункт к накопителю и постоянно снабжать энергосистему. И в заданное время просто менять батарейку", - сказал Маковский.

По его словам, предполагается, что энергетики раз в две недели могут привозить на подстанцию свежий накопитель энергии.

"Это те гипотезы, которые мы сегодня пытаемся либо подтвердить, либо опровергнуть.<…> Если это подтверждает свою эффективность, то, конечно, мы будем пробовать развивать это дальше",- добавил Маковский.

Как сообщалось ранее, в 10 регионах центра европейской части России и Приволжья была введена в работу 31 система накопления электроэнергии.

В текущем году компании группы "Роснано" осуществили ряд проектов в области систем накопления энергии. Всего для группы "Россети" поставлено 17 стационарных накопителей. Они повышают качество электроснабжения на объектах 0,4 кВ за счет поддержания номинального уровня напряжения и обеспечивают надежность, выступая резервным источником питания для социально значимых объектов, которым требуется второй независимый источник энергоснабжения.