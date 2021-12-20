В ВТО вновь не смогли договориться по вакансиям в Апелляционном органе из-за позиции США

ЖЕНЕВА, 20 декабря. /ТАСС/. Очередная, 49-я по счету попытка договориться о заполнении вакансий в Апелляционном органе окончилась неудачно в понедельник во Всемирной торговой организации (ВТО). Достижение консенсуса вновь заблокировали США.

На заседании Органа по разрешению споров американская делегация "вновь заявила, что не готова поддержать призыв 122 государств о начале процедуры отбора кандидатов для заполнения вакансий в Апелляционном органе", сообщил журналистам торговый представитель на условиях конфиденциальности. "Это 49-й по счету случай, когда было заблокировано предложение начать процесс заполнения вакансий", - пояснил он.

Делегация Мексики, выступившая на заседании от имени 122 членов ВТО, в 49-й раз внесла предложение этой группы о начале отбора кандидатов на семь вакантных мест. По ее словам, широкая поддержка этой инициативы "отражает общую обеспокоенность нынешней ситуацией в Апелляционном органе, которая серьезно затрагивает всю систему разрешения споров ВТО". Выступившие на заседании около 20 делегаций заявили о необходимости поиска выхода из тупика, поскольку на настоящий момент застопорилось рассмотрение более 20 апелляций на решения арбитров ВТО, рассматривавших торговые споры.

Делегация США, однако, вновь заявила о неготовности поддержать предложение о начале отбора кандидатов на вакантные места. У нее сохраняются "системные озабоченности насчет Апелляционного органа", о которых она говорила в течение последних 16 лет. Соединенные Штаты упрекали эту инстанцию в том числе в превышении установленных сроков рассмотрения апелляций. В Вашингтоне считают, что "члены ВТО должны предпринять фундаментальную реформу, чтобы система разрешения споров оставалась жизнеспособной и надежной".

Апелляционный орган ВТО не функционирует с 11 декабря 2019 года. Причина - истечение срока полномочий арбитров. Последний из них покинул свой пост в ноябре 2020 года. В рассмотрении апелляций необходимо участие как минимум трех арбитров. Предыдущая безуспешная попытка договориться о процедуре отбора кандидатов на освободившиеся вакансии была предпринята 29 ноября текущего года, а до этого они многократно предпринимались как в нынешнем, так и в 2020 году.