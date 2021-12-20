Законопроект о переводе кредитных каникул на постоянную основу будет готов в январе

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Законопроект, вводящий кредитные каникулы для граждан в качестве постоянной меры поддержки россиян в сложных жизненных ситуациях, будет готов в январе 2022 года. Об этом сообщил ТАСС глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"В январе, я думаю", - сообщил глава комитета на вопрос о сроке, когда можно ожидать внесения в Госдуму соответствующего законопроекта, добавив, что законопроект находится на стадии подготовки.

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин ранее сегодня сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме о том, что будут инициированы изменения в законодательство о предоставлении потребителю возможности брать кредитные каникулы в сложных жизненных ситуациях, поскольку эта мера очень хорошо себя зарекомендовала в период 2020 года, "надо придать ей постоянный характер".

Ранее в ноябре руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на конференции АБР сообщил, что распространение механизма кредитных каникул на потребительские кредиты на постоянной основе было бы "весьма и весьма полезно", законодательная поддержка такой инициативы была бы очень востребована.