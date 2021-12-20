На Ставрополье хотят временно ввести мораторий на использование QR-кодов для бизнеса

"Мы рассмотрели обращения по поводу системы QR-кодирования. Есть много вопросов от бизнеса: не все получается с первого раза, появляются угрозы для экономической устойчивости предприятий. С учетом того, что не за горами новогодние выходные - это серьезное обстоятельство. Чтобы сохранить предприятия, поступило предложение о введении временного моратория на использование QR-кодов для бизнеса", - написал Владимиров в Instagram.

Он отметил, что в бюджетных, государственных организациях "QR-паузу" вводить пока не планируется. "В любом случае, идею надо тщательно проработать. Вернемся к ее рассмотрению в ближайшие дни. Пока взвешиваем все "за" и "против", - сообщил Владимиров.

Губернатор написал, что обстановка из-за коронавируса в крае по-прежнему непростая, но положительные сдвиги есть. По его словам, ситуация с заболеваемостью ковидом стабилизируется, отмечается меньше случаев тяжелого протекания болезни, реже встречаются внебольничные пневмонии. Кроме того, снизился показатель смертности, связанный с коронавирусом.

По его информации, улучшение ситуации позволило уменьшить количество коек в стационарах, занятых под их лечение. "Сейчас в "красных зонах" развернуто 3,7 тыс. коек - меньше, чем это было пару месяцев назад. Из них около 20% - свободны. Это означает, что влияние пандемии на данном этапе понемногу ослабевает", - сообщил Владимиров.

Также он распорядился увеличить запас лекарств от коронавируса. "Больницы края должны быть во всеоружии - учитывая, что скоро длинные новогодние праздники, нужно позаботиться заранее о необходимом запасе медицинского кислорода и лекарствах для лечения коронавирусных больных. Запас на ближайший месяц у нас есть. Поручил увеличить этот резерв - чтобы хватило до начала февраля", - добавил губернатор.