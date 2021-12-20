Предприниматели Татарстана получили более 1 млрд рублей грантов из-за нерабочих дней

КАЗАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей грантов перечислено предпринимателям Татарстана из-за нерабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики в понедельник.

"15 декабря завершилась подача заявлений на получение субсидий на нерабочие дни малому и среднему бизнесу и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). По предварительным данным, уже 15,7 тыс. предпринимателей получили денежные средства на общую сумму более 1 млрд рублей", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что у данных предпринимателей занято около 78,5 тыс. человек.

Федеральная программа поддержки предпринимателей из отраслей, которые пострадали из-за ограничений, вызванных пандемией, была введена 1 ноября 2021 года. Она направлена на субъекты МСП и СОНКО, всего 21 вид деятельности.

"Гранты - это единовременные выплаты из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника. Безвозмездная поддержка позволит бизнесу выплачивать заработную плату сотрудникам и сохранить рабочие места", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что бизнес также освобождается от налогов с полученных грантов. "Если предприниматель решит направить грант на выплату заработной платы своим сотрудникам, ему не придется платить НДФЛ и страховые взносы на сумму гранта", - сообщает пресс-служба.