На строительство объезда села Бессоновка под Пензой потребуется 6 млрд рублей

ПЕНЗА, 20 декабря. /ТАСС/. Стоимость строительства объездной дороги села Бессоновка рядом с Пензой, которая позволит разгрузить трафик при въезде в город, составит 6 млрд рублей, работы начнутся в 2022 году. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Намечено приступить к строительству дороги в обход Бессоновки. Общая протяженность - 18,5 км, стоимость - около 6 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Строительство объезда является одним из крупнейших дорожных проектов, которые планируется реализовать в Пензенской области. Около 80% жителей села Бессоновка, которое находится в нескольких километрах от Пензы, работают в областном центре. Существующая дорога не справляется с трафиком, что приводит к автомобильным пробкам. Создание объезда позволит пустить по нему транзитный транспорт из соседних областей и разгрузить направление.

Всего на строительство и реконструкцию дорог в Пензенской области в 2022 году будет направлено 7,5 млрд рублей, в том числе почти 2,5 млрд рублей - по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В Пензе планируется завершить реконструкцию дороги, ведущей от улицы 40 лет Октября через Бригадирский мост в сторону микрорайона Терновка, автодороги на проспекте Строителей в Пензе и транспортной развязки на трассе М-5 "Урал".

С 2022 года начнется реализация региональной программы по строительству и ремонту опорной сети дорог, рассчитанной до 2025 года. Она позволит привести в нормативное состояние дороги к населенным пунктам, где проживает 300 и более человек. В 2022 году на эту программу из дорожного фонда региона будет выделено 1,9 млрд рублей.