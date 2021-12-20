Дума рассмотрит законопроект об автоматизированной упрощенной системе налогообложения

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Госдума рассмотрит во вторник, 21 декабря, в первом чтении правительственный законопроект о новом специальном налоговом режиме "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Об этом сообщил журналистам по итогам Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Завтра мы начнем с правительственного часа с участием Дениса Валентиновича Мантурова, министра промышленности и торговли, его тема выступления - о задачах развития отечественной промышленности в современных социально-экономических условиях", - рассказал Жуков.

Также завтра в первом чтении Госдума рассмотрит целый пакет законопроектов по изменениям в Налоговый кодекс, "который позволит освободить налогоплательщиков от уплаты страховых взносов и отменить обязанность по представлениям расчетов по страховым взносам в налоговые органы", добавил парламентарий. "Предлагается ввести новый специальный налоговый режим "Автомазитированная упрощенная система налогообложения" по аналогии со специальным налоговым режимом "Налог на профессиональный доход" в рамках эксперимента в Москве, Московской, Калужской областях и республике Татарстан", - пояснил он.

Кроме того, завтра будет рассмотрен законопроект, направленный на создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, указал Жуков. "Устанавливается право заказчиков обеспечивать реализацию программ по развитию субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ и услуг. Кроме того, во втором чтении Госдума рассмотрит законопроект, которым разрешаются различные винодельческие ярмарки", - добавил Жуков.