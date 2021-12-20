"Дочка" Росатома создала ПО для автоматизации закупочной деятельности

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Программный продукт "Атомбот.Закупки", созданный в топливной компании Росатома "ТВЭЛ", включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Атомбот.Закупки" - первый цифровой продукт, направленный на автоматизацию закупочной деятельности на основе искусственного интеллекта c применением программных роботов. Размещение программы в Едином реестре ПО можно считать рекомендацией для использования госструктурами.

"Программный продукт создан на базе разработок в области интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов и прошел успешную апробацию на предприятиях атомной отрасли", - говорится в сообщении ТВЭЛ.

Задача программы - минимизировать вмешательство человека в процедуру закупки. "Атомбот.Закупки" самостоятельно осуществляет проверку технического задания и проекта договора по нормативным правилам, составляет запрос технико-коммерческого предложения и проводит сбор ценовой информации, а также формирует начальную максимальную цену договора. Кроме того, "Атомбот" может работать с электронными торговыми площадками, размещать запросы и анализ предложений, формировать итоговые протоколы, готовить закупочную документацию и проводить еще ряд операций.

Единый реестр российского ПО

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано происходящим из Российской Федерации для использования прежде всего государственными структурами. Создание реестра закреплено федеральным законом в целях расширения использования IT-продукции в органах государственной власти РФ, а также в целях оказания правообладателям ПО мер государственной поддержки. Дополнительными целями называются обеспечение информационной безопасности органов власти и импортозамещение. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2015 года. Ведение реестра поручено Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.