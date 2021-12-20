Рослесхоз с 2022 года запустит мобильное приложение для оформления документов на древесину

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Рослесхоз с начала 2022 года запустит мобильное приложение, которое позволит составлять сопроводительные документы на древесину в электронном виде, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС руководитель ведомства Иван Советников.

"У нас все крупные лесохозяйственные холдинги уже обустроили свои делянки, там есть интернет. Но мы берем все случаи, все варианты, конечно, у нас есть лесопользователи, их много, которые работают в лесу, не имея интернета. Для них мы создаем офлайн-версию - мобильное приложение для ЛесЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней - прим. ТАСС). Оно будет называться "ЛесЕГАИС mobile", - рассказал Советников. Он напомнил, что по закону с 1 января 2022 года сопроводительные документы должны составляться в электронном виде.

Глава Рослесхоза пояснил, что приложение позволит сформировать сопроводительный документ на древесину, а сотрудники ГИБДД смогут его проверить. В приложении будет заполняться форма, в которой будет указан владелец древесины, ее объем и куда ее доставляют.

"Мы старались сделать приложение понятным и таким, чтобы прежде всего процессы, которые являются ключевыми, с 1 января не останавливались. Соответственно, оно будет поначалу чуть проще, чем со временем: мы будем добавлять функции и ограничения, но прежде всего мы не хотели ограничивать лесопользователей в их основной работе", - отметил генеральный директор организации-разработчика нового программного обеспечения "Дата Солюшн" Николай Грачев. По его словам, поддержка приложения также будет осуществляться с 1 января 2022 года.