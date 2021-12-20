Эксперт: интерес бизнеса к реализации нацпроектов в России возрос в 2021 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Интерес со стороны бизнеса и некоммерческих организаций к реализации в РФ национальных проектов в 2021 году заметно возрос по сравнению с прошлым годом. Это мнение высказала в понедельник руководитель дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО "Национальные приоритеты" Юлия Грязнова.

"Мы действительно в отличие от 2020 года увидели в 2021 году такой большой интерес к нацпроектам со стороны бизнеса и НКО. Есть три формата, которые возможны для бизнеса, и первый формат - это совместные проекты <…>, которые невозможно сделать по одиночке", - сказала Грязнова на заседании круглого стола "Опыт участия бизнеса в реализации национальных проектов России, итоги 2021 года" в Общественной палате РФ.

По словам Грязновой, примером такого взаимодействия стал проект X5 Retail Group и фонда продовольствия "Русь" "Корзина доброты", участники которого могут пожертвовать деньги на закупку продуктов или купить нескоропортящиеся продукты и оставить их волонтерам для формирования наборов и отправки нуждающимся. "Они [компания] пересмотрели ее (программу) вместе с Роспотребнадзором, улучшили ее качество. Это проект, с одной стороны, X5, с другой стороны - это наш проект, вместе - национальный проект "Демография" и история про здоровое питание", - сказала она.

Среди подобных примеров Грязнова назвала также олимпиады по экологии, безопасности на дорогах с онлайн-платформой "Учи.ру", а также форум "Гиперборейский диалог" в городе Ковдор Мурманской области и открытие "Кванториума" в Кингисеппе Ленинградской области.

По заявлению президента благотворительного фонда "Система" Оксаны Косаченко, организация работает с "Национальными приоритетами" по трем национальным проектам - "Демография", "Образование" и "Культура". Один из совместных проектов - "Лифт в будущее", нацеленный на повышение доступности образования и помощи в выборе профессии. "Мы хотим, чтобы старшеклассники понимали, чем они могут заниматься. Мы хотим, чтобы они знали, какие есть профессии в их регионах, какие есть профессии не только в группе компаний АФК "Система", потому что помимо этого, например, нам нечего предложить [аналогичного тому], что может дать "ЕвроХим". Мы точно также взаимодействуем со "Сбером" и "Росатомом" в тех регионах, где мы пересекаемся", - сказала она.

Цели 13 нацпроектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года": сохранение здоровья и благополучия россиян, развитие их талантов, создание безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, цифровая трансформация. Нацпроекты, инициированные президентом Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны до 2024 года, затем их продлили до 2030 года.