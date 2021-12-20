Число участников инноцентра "Сколково" к 2024 году может превысить 4,4 тыс. стартапов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Количество участников инновационного центра "Сколково" к 2024 году должно превысить 4,4 тыс. стартапов, а выручка резидентов достичь 310 млрд рублей. Такие ключевые показатели эффективности до 2024 года утвердил совет директоров "Сколково", сообщает пресс-служба одноименного фонда.

"Согласно стратегии, количество участников проекта "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) по итогам 2022 года прогнозируется на уровне более 3,5 тыс. стартапов, а к концу 2024 года - более 4,4 тыс. Совокупная выручка резидентов превысит 230 млрд руб. по итогам 2022 года и 310 млрд руб. по итогам 2024 года", - говорится в сообщении. Планируется, что внебюджетные инвестиции в участников проекта "Сколково" превысят 20 млрд рублей в 2022 году и 25 млрд рублей в 2024 году.

Для достижения этих показателей резидентами "Сколково" с 2021 по 2024 годы должны стать более 2,9 тысячи новых компаний, находящихся на раннем этапе развития. "План по ежегодной выручке по итогам 2024 года превысит фактическое значение 2020 года (162,8 млрд руб.) более чем на 90%, а по количеству участников - на 61%", - говорится в сообщении.

"2021-й стал важным годом для "Сколково" и всей инновационной отрасли в России. Год назад правительство России поручило ВЭБ.РФ координацию организаций развития, включая инновационный кластер. Мы учимся эффективно взаимодействовать, используя и дополняя возможности и компетенции друг друга. Без технологического прорыва и переосмысления повседневной жизни, основанного на новом технологическом укладе, невозможны позитивные преобразования в городах и создание иного качества жизни городской семьи. Нам нужно использовать потенциал "Сколково" и Сколтеха в создании перспективных технологий, чтобы мы, как группа ВЭБ.РФ, могли эффективно участвовать в развитии передовых производств товаров и услуг. В этой работе мы также планируем активнее взаимодействовать с нашими партнерскими площадками - Парком высоких технологий Белоруссии и "Иннополисом" в Республике Татарстан", - приводит пресс-служба слова председателя ВЭБ.РФ, председателя Совета директоров Фонда "Сколково" Игоря Шувалова.

По словам председателя Фонда "Сколково" Аркадия Дворковича, помимо белорусского Парка высоких технологий и "Иннополиса" у "Сколково" есть еще ряд потенциальных партнеров. "Если говорить о ближайших соседях - это Astana Hub, он может сформировать треугольник Россия - Белоруссия - Казахстан. Буквально сегодня мы обсуждали это с премьером Казахстана. Кроме того, быстрыми темпами развивается "Сириус", там формируется сильная инновационная повестка, и у нас уже есть совместные проекты и программы. И в силу близости к московской научно-образовательной инфраструктуре долина МГУ "Воробьевы горы" могла бы стать нашим крупным партнером. Кроме того, "Сколково" все больше прирастает регионами. У нас огромное количество стартапов не из Москвы и уже 19 региональных операторов по всей России. И более амбициозные задачи можно ставить именно за счет того, что мы становимся ядром огромной инновационной сети", - отметил Дворкович.

Доступ к нефинансовым инструментам

В фонде отмечают, что с 2021 по 2024 год более тысячи компаний, находящихся на поздних стадиях развития, "утратят статус участника "Сколково" в связи с истечением десятилетнего периода резидентства". "С их уходом также выпадает существенный объем выручки", - говорится в сообщении.

"Также на Совете директоров обсудили создание в "Сколково" зоны тестирования технологий и сервисов городской аэромобильности. Она необходима для отработки безопасного использования беспилотных летательных аппаратов в реальных условиях, в том числе условиях городской среды, что может предоставить инновационный город "Сколково", - говорится в сообщении.

В фонде отмечают, что компании, утратившие статус участника проекта "Сколково" по истечение десятилетнего периода, по решению совета директоров могут сохранить частичный доступ к нефинансовым инструментам экосистемы. Для интеграции в контур "Сколково" таких компаний был специально разработан логотип ассоциированного участника.