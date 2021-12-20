Темп роста потребкредитования в России в ноябре несколько ускорился

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Темп роста потребительского кредитования россиян в ноябре несколько ускорился в сравнении с октябрем, по предварительной оценке, до 1,6%. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Темп роста потребительского кредитования несколько ускорился по сравнению с октябрем (+1,6%, по предварительным данным; в октябре рост составлял 1,4%), но все еще соответствует умеренной динамике прошлых месяцев. Сдерживающее влияние на темпы роста в рознице, в том числе оказало действие макропруденциальных мер, введенных ранее", - отмечается в документе.

Банк России с 1 октября повысил макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам, что делает их выдачу менее выгодным для российских банков. В ЦБ отмечали, что данное решение принято в связи с ускорением темпов роста кредитования, которое сопровождается ростом показателя долговой нагрузки граждан (ПДН, отношение платежей по кредиту к доходу) и увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов.