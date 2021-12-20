В ЦБ сообщили, что объем ипотечного портфеля российских банков продолжает расти

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Объем ипотечного портфеля российских банков в ноябре продолжил активно расти, увеличившись на 2,3%, говорится в материалах ЦБ.

"Продолжается активный рост ипотеки - по предварительным данным, с учетом ряда крупных сделок по секьюритизации на сумму 254 млрд рублей, прирост в ноябре составил 2,3% (без учета секьюритизации прирост портфеля был околонулевым), что соответствует динамике октября (+2,3%; +1,9% без секьюритизации)", - отмечает ЦБ.

Общий объем выдач ипотеки в ноябре составил 510 млрд рублей. При этом около 120 млрд рублей (24%) было предоставлено в рамках госпрограмм, что заметно больше, чем в октябре (94 млрд рублей, или 19%). "Особенно значительно выросли выдачи в рамках семейной ипотеки (по оценке, в ноябре было выдано 67 млрд рублей после 41 млрд рублей в октябре), а по льготной (под 7%) программе выдачи стабилизировались на уровне около 40 млрд рублей (в ноябре было выдано 45 млрд рублей, в октябре - 43 млрд рублей)", - уточнили в регуляторе.