Фонд развития моногородов с 2014 года привлек около 30 млрд рублей из федерального бюджета

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Фонд развития моногородов получил порядка 30 млрд рублей из федерального бюджета с 2014 по 2021 годы. Об этом сообщила в понедельник главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор НКО "Фонд развития моногородов" Ирина Макиева.

"За все время существования фонда мы получили из федерального бюджета через Министерство экономического развития РФ около 30 млрд рублей. Вроде, цифра небольшая, но за этим действительно стоит огромная работа сотрудников фонда", - сказала она на заседании круглого стола "Моногорода сегодня: территории с большим потенциалом развития".

Согласно информации на презентации, за шесть лет в экономику моногородов было привлечено более 171 млрд рублей. В моногородах было создано почти 26 тыс. рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий. "За каждым проектом стоят новые рабочие места. Это заработная плата, которую сотрудник, которую работник этого предприятия приносит в свою семью. Это говорит о том, что наши города стали более устойчивыми, потому что созданы альтернативные рабочие места, потому что зависимость от градообразующего предприятия стала меньше", - добавила Макиева.

Она сказала, что поддержка моногородов, несмотря на ликвидацию фонда, останется прежней: "Для городов не изменится ничего. Люди остаются, адреса прежние, инструменты поддержки переходят в полном составе, поэтому ваши заявки на инфраструктурные займы все равно также можете направлять на мое имя".

Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году. Он предлагает бизнесу льготные займы от 5 млн до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных. Также софинансирует с регионом объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Ранее правительство РФ сообщило о масштабной реформе институтов развития, в ходе которой планируется ликвидация восьми организаций, в том числе фонда моногородов. Ожидается, что полномочия фонда будут распределены между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными министерствами.