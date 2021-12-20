Усс: доходы бюджета Красноярского края в трехлетний период превысят 1 трлн рублей

ТАСС, 20 декабря. Доходная часть бюджета Красноярского края в 2022-2024 годах в сумме превысит 1 трлн рублей, сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Александр Усс.

"Полагаем, что доходная часть бюджета будет увеличиваться. В основе таких предположений лежит, прежде всего, растущий инвестиционный потенциал Красноярского края, реализация комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". Поэтому мы считаем, что за предстоящую трехлетку Красноярск (Красноярский край - прим. ТАСС) получит как минимум триллион в доходы своего бюджета", - сказал Усс.

По его словам, уже сейчас это дает основания пересматривать программу строительства социальных объектов. Год назад планировалось около 100 таких объектов, теперь власти уверены, что эту цифру можно удвоить.

"Первые корректировки [бюджета], скорее всего, пройдут в первом квартале и это будут корректировки позитивного плана", - сказал Усс, отметив, что это позволит увеличить расходную часть краевой казны за счет свободных остатков на счетах в несколько миллиардов рублей.

В начале декабря Законодательное собрание Красноярского края приняло бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 года. Доходы в следующем году составят порядка 310,1 млрд рублей, в 2023 году - увеличатся до 317,1 млрд рублей, в 2024 году власти региона планируют выйти на бездефицитный бюджет с доходами и расходами равными 325,1 млрд рублей.