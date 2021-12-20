Минцифры утвердило техтребования по подключению участков мировых судей к ГАС "Правосудие"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ утвердило технические требования по подключению участков мировых судей к Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Правосудие" на 2022 год. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Это позволит обеспечить участки мировых судей необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия и приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, а также организовать видео-конференц-связь для проведения заседаний мировых судов в режиме онлайн", - сообщили ТАСС в Минцифры, комментируя документ.

В министерстве добавили, что создание необходимой инфраструктуры на участках мировых судей будет обеспечено за счет распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходов. Минцифры также разработаны соответствующие правила распределения субсидий.

"Проект приказа устанавливает требования к поставляемому оборудованию, программным решениям и услугам, что позволит обеспечить единство подходов к задаче, совместимость оборудования и программных решений как между судебными участками мировых судей разных субъектов Российской Федерации, так и с оборудованием, используемым в сети видео-конференц-связи судов общей юрисдикции, которая в том числе охватывает ряд учреждений Федеральной службы исполнения наказаний", - уточнили в министерстве.

Там добавили, что реализация субсидии по предложенным требованиям позволит повысить доступность дистанционного участия в судебном процессе для физических и юридических лиц, а также сыграет ключевую роль в вопросе развития информационно-технологической оснащенности судебных участков мировых судей в субъекте Российской Федерации.

Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Правосудие" (ГАС "Правосудие") - информационная система, предоставляющая свободную информацию о судебном делопроизводстве в России.