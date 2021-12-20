Чекунков: зарубежный опыт включат в библиотеку лучших практик развития горсреды в АЗРФ

ТАСС, 20 декабря. Зарубежный опыт строительства в условиях вечной мерзлоты будет использован при создании "Библиотеки лучших практик" по развитию городской среды Арктической зоне РФ. Об этом журналистам заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы не должны быть замкнуты только российским опытом по созданию такой библиотеки, это электронная платформа. Мы смотрим на весь мир, все территории с подобными условиями температур, с подобными условиями грунтов (речь идет о строительстве на вечной мерзлоте) для нас представляют интерес. Вместе с Минстроем России мы погружаем наилучшие доступные северные технологии в этот арктический стандарт", - сказал он.

Министр пояснил, что с Минстроем проходит разработка арктического стандарта, в рамках которого к концу следующего года будут реализованы два подпроекта, направленные на развитие городской среды арктических поселений. В первом случае речь идет о дизайн-коде - комплексном документе, регулирующем внешний облик городской среды со специально проработанной методологией для более простой и эффективной реализации в условиях Арктики.

Второй подпроект - это библиотека лучших практик - онлайн-платформа, где все, кто причастен к развитию арктических городов, могли бы заимствовать лучшие практики друг у друга.