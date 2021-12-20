Oracle приобретает провайдера информационных технологий Cerner

ТАСС, 20 декабря. Компания Oracle приобретает Cerner Corporation, американского поставщика информационных технологий в области здравоохранения, за $28,3 млрд. Об этом говорится в заявлении Cerner, опубликованном в понедельник на сайте компании.

"Корпорации Oracle и Cerner сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) совместно анонсировали соглашение о приобретении Cerner компанией Oracle", - говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость сделки составит "$95 наличными за акцию, или примерно $28,3 млрд стоимости собственного капитала".

Сделку прокомментировала глава Oracle Сафра Кац, отметив, что компания намерена расширить свой бизнес по всему миру, говорится в пресс-релизе.

По информации газеты The Wall Street Journal, основанная в 1977 году компания Oracle занимается разработкой программного обеспечения, а также является крупным поставщиком серверного оборудования.