ФАС продолжит рассмотрение дела по плоскому прокату в отношении НЛМК 27 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжит рассмотрение дела в отношении НЛМК по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат 27 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В очередном заседании комиссии ФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката в отношении ПАО "НЛМК" был объявлен перерыв, оно возобновится 27 декабря", - сообщили в пресс-службе.

Очередное заседание по делу было назначено на понедельник.

История вопроса

В апреле ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на этот вид продукции. По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 г. выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался. Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

Согласно информации ценового агентства Fastmarkets, цена на горячекатаный стальной лист толщиной 4 мм выросла с 58 тыс. руб. за тонну, на условиях поставки CPT (Carriage paid to, "перевозка оплачена до" - прим. ТАСС) Москва, включая НДС, в начале января 2021 года до 105-106 тыс. руб. за тонну в конце июня. Таким образом, рост составил 82%.