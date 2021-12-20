Объем ремонта дорог в Иванове увеличили на 40% в 2021 году

ТАСС, 20 декабря. Дорожники в Иванове в этом году отремонтировали 42 км городских дорог, что на 40% больше, чем годом ранее. Большая часть из них пришлась на частный сектор, где ремонта не было долгие годы, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"В текущем году в городе Иваново отремонтированы 85 дорог протяженностью 42,2 км. Это больше, чем годом ранее, когда в нормативное состояние привели 43 дороги протяженностью 30 км", - сообщает пресс-служба.

В правительстве региона отметили, что в понедельник в Иванове состоялось подведение итогов дорожно-строительного сезона, в котором наряду с представителями власти приняли участие общественники. По словам главы департамента дорожного строительства региона Дмитрия Вавринчука, в данный момент в нормативное состояние в Иванове приведено 107,6 км дорог, что составляет почти 85% главных улиц города. Кроме того, впервые за долгие годы было отремонтировано 69 улиц в частном секторе.

Как отметил губернатор Станислав Воскресенский, несмотря на хорошие показатели, работу дорожников нельзя назвать удовлетворительной, так как не все из запланированного в этом году удалось сделать. "Где-то это объективная причина, вы знаете, что по всей стране имел место рост цен, сбой поставок, но тем не менее планировать сами ремонты надо гораздо тщательнее", - сказал глава региона, подчеркнув, что весной общественники совместно со специалистами из независимых лабораторий проверят качество дорожных работ по всем объектам.

Кроме того, в этом году в рамках программы повышения безопасности дорожного движения в Иванове обновили 300 км разметки, модернизировали 85 пешеходных переходов, построили 30 островков безопасности и установили 14 камер фотовидеофиксации. Все это позволило сократить число ДТП на 8,8%, а смертность при авариях уменьшить втрое.