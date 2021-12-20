Федеральный бюджет выделит 1,8 млрд рублей на реконструкцию моста в Северодвинске

ТАСС, 20 декабря. Архангельская область получит 1,8 млрд рублей на реконструкцию Ягринского моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске. Объект планируется к сдаче осенью 2023 года, сообщил в понедельник на своей странице в Instagram губернатор области Александр Цыбульский.

"1,8 млрд рублей получит наш регион на реконструкцию Ягринского моста в Северодвинске. Распоряжение о выделении этих средств подписано председателем правительства РФ Михаилом Владимировичем Мишустиным", - написал Цыбульский.

В 2022 году из федерального бюджета на реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины будет направлено 1,03 млрд рублей, а через год - еще 834,9 млн рублей. Реконструкция предполагает расширение Ягринского шоссе до четырех полос, устройство тротуаров, велосипедной дорожки, наружного светодиодного освещения, ливневой канализации и демонтаж старого моста. "Этот важный объект должен быть сдан в эксплуатацию осенью 2023 года", - уточнил губернатор.

Пресс-служба областного правительства уточнила, что сейчас подрядчиком выполняются работы по устройству и укреплению насыпи до и после моста, выносу существующих сетей, устройству ливневой канализации и формированию откосов земляного полотна. Вместе с этим ведутся монтаж и надвижка пролетного строения. Длина нового автомобильного моста составит около 185 м. Общая стоимость работ по его строительству - более 3,5 млрд рублей.