Главы экономических ведомств России и Франции обсудят в Париже перспективы сотрудничества

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. XXVI cессия Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) открывается во вторник в Париже при участии министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Минэкономиразвития РФ.

"Министр экономического развития РФ Максим Решетников примет участие в пленарном заседании 26-й сессии СЕФИК. Российская делегация намерена обсудить все ключевые аспекты двустороннего экономического взаимодействия. Планируется проработать вопросы наращивания инвестиций, поддержки экспорта, реализацию совместных проектов на территории обеих стран", - заявили в пресс-службе.

Также, по словам собеседника агентства, отдельно будет рассмотрено "сотрудничество в сфере зеленых технологий и ESG-повестка". Аббревиатура ESG расшифровывается как "экология, социальное развитие и корпоративное управление", то есть подразумевает социально ответственный подход в деловой среде.

Это будет первая очная встреча российского министра с главой Министерства экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэром с начала пандемии. Подготовительное совещание заместителей сопредседателей совета уже состоялось в понедельник вечером. Тем не менее из-за сохраняющихся ограничений на поездки между странами, основная сессия пройдет в гибридном формате. В прошлом году заседание СЕФИК, которое должно было состояться в Москве, из-за коронавирусных ограничений пришлось проводить в формате телеконференции.