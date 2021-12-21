Первый этап реконструкции пункта пропуска Краскино в Приморье завершится к концу 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Первый этап реконструкции автомобильного пункта пропуска Краскино в Приморье на российско-китайской границе завершится в конце 2022 года. Он подразумевает увеличение пропускной способности втрое, до 250 машин в сутки. Об этом сообщил ТАСС директор владивостокского филиала Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы (Росгранстрой) Сергей Козлов.

В апреле пресс-служба Росгранстроя по итогам рабочей поездки во Владивосток руководителя ведомства Виталия Шишмарева сообщала, что завершение первого этапа работ на этом пункте пропуска намечено на декабрь 2021 года. Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что ситуация на пунктах пропуска на Дальнем Востоке, которые нуждаются в реконструкции, негативно влияет на международные экономические связи и реализацию инвестиционных проектов.

"Сроки выполнения государственного контракта по первому этапу реконструкции истекли. В отношении исполнителя работ по контракту ФГКУ "Росгранстрой" ведется претензионно-исковая работа. В целях завершения первого этапа реконструкции МАПП (международного автомобильного пункта пропуска - прим. ТАСС) Краскино актуализирован график производства работ, согласно которому завершение запланированных мероприятий намечено на конец 2022 года", - сообщил Козлов.

Он уточнил, что первый этап реконструкции позволит увеличить число полос движения на въезд/выезд и пропускную способность пункта пропуска до 250 транспортных средств в сутки, что в три раза больше существующих значений. Второй этап реконструкции предусматривает увеличение пропускной способности до 750 транспортных средств в сутки и перевод МАПП на круглосуточный режим работы.

"Окончание строительно-монтажных работ по второму этапу намечено на 2023-2024 годы", - уточнил Козлов.

В июне он сообщал ТАСС, что Владивостокский филиал ФГКУ "Росгранстрой" ведет строительство, реконструкцию и техническое перевооружение пунктов пропуска через госграницу в Приморье, на Камчатке и Сахалине. Общий объем финансирования на реализацию объектов составил более 10 млрд рублей, завершение всех мероприятий по строительству и реконструкции МАПП запланировано на период до 2024 года включительно.