ТПП РФ выдаст бизнесу около 1,3 тыс. заключений о форс-мажоре в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Порядка 1,3 тыс. заключений о форс-мажоре по внутрироссийским и внешнеторговым контрактам будет выдано российским предпринимателям по итогам 2021 года. Об этом сообщил во вторник в интервью ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"По итогам года федеральная палата выдаст заявителям порядка 50 документов о форс-мажоре по внешнеторговым контрактам, а торгово-промышленные палаты в регионах - около 1 300 документов по внутренним договорам. Цифры, которые в этом году складываются, соответствуют обычному допандемийному уровню", - сказал он.

В настоящее время выдачей заключений о форс-мажоре по внутрироссийским договорам занимаются 87 палат, из них 78 торгово-промышленных палат регионов и девять палат муниципальных образований. Программу повышения квалификации по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы успешно освоили 196 экспертов, уточнили ТАСС в пресс-службе ТПП РФ.

Форс-мажором считаются те ограничительные или иные специальные меры, которые принимает правительство РФ и региональные власти на территории России, если из-за них работающая в стране компания не может выполнить свои контрактные обязательства перед контрагентом. ТПП РФ является уполномоченным органом, который выдает соответствующие документы.

По итогам 2020 года ТПП РФ выдала 517 заключений о форс-мажоре по внешнеторговым контактам, а торгово-промышленные палаты в регионах - около 6 тыс. документов об обстоятельствах непреодолимой силы по внутрироссийским контрактам.