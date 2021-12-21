В Новосибирской области оператор по обращению с ТКО подал иск о банкротстве

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области ООО "Экология-Новосибирск" подало иск о банкротстве. Задолженность компании превышает 1,8 млрд рублей, следует из данных картотеки арбитража.

В начале декабря руководство компании опубликовало сообщение о намерении подать на банкротство своей фирмы из-за долгов перед подрядчиками. 16 декабря министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов оценивал риски по задолженности регоператора по обращению с ТКО перед компаниями - перевозчиками мусора в 524 млн рублей.

"Заявление ООО "Экология-Новосибирск" о признании должника банкротом (ст. 224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ "О несостоятельности"). Сумма исковых требований 1 858 282 000", - следует из данных арбитража.

Ранее сообщалось, что региональный оператор ведет переговоры о рассрочке выплат задолженности. Архипов пояснял, что для погашения задолженности перед муниципальными предприятиями ЖКХ регоператор предлагает заключение трехсторонних соглашений. В свою очередь вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сообщал, что руководство региона рассматривает несколько вариантов урегулирования задолженности, в том числе и расторжение договора с регоператором. Также участники рассматривали возможность реструктуризации долгов в течение двух лет.

О ситуации с ТКО

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональным оператором ТКО стала компания "Экология-Новосибирск", которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.

В ноябре 2019 года экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась Новосибирская область. Одной из главных проблем являлся долг, который региональный оператор накопил перед перевозчиками и полигонами. Его размер составлял более 700 млн рублей. В декабре прошлого года из-за сложившейся ситуации несколько перевозчиков объявили о своем уходе с рынка. В середине апреля 2020 года профильный комитет заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект, позволяющий областному правительству расторгнуть договор с региональным оператором в одностороннем порядке.