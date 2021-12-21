Число безработных в Красноярском крае сократилось почти в 4,5 раза с начала года

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Количество официально зарегистрированных безработных в Красноярском крае с начала года сократилось почти в 4,5 раза - до 11,7 тыс. человек. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель руководителя Агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.

"Если год мы начинали с численности порядка 52 тыс. безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Красноярского края, то на сегодня у нас 11,7 тыс.", - сказал Селюнин.

По его словам, уровень безработицы по краю снизился с 3,5% до 0,8% от численности трудоспособного населения. Этому способствовала активная работа центров занятости. За год в регионе на постоянную работу трудоустроили порядка 75 тыс. человек. "Это приоритет, чтобы граждане находили постоянную работу", - подчеркнул Селюнин.

Он добавил, что большую роль сыграли федеральные меры поддержки, в частности программы субсидирования найма, которые активно использовались работодателями региона.

Селюнин отметил, что в крае сохраняется колоссальная кадровая потребность. В регионе 60 тыс. вакантных рабочих мест.