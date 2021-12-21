Эксперты считают, что рост складского рынка в 2022 году обеспечат онлайн-ретейлеры

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Онлайн-ретейлеры будут основными арендаторами и покупателями складских помещений в 2022 году, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

"Онлайн-ретейл продолжит рост и останется основным потребителем складских помещений", - сказал ТАСС региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко.

По оценкам аналитиков компании Cushman & Wakefield, в Москве на долю онлайн-операторов по итогам 2021 года придется треть всех купленных и арендованных площадей. На многоканальный ретейл - 27-30%. "В регионах ситуация складывается иначе - около 60% площадей пришлось на онлайн-операторов, в то время как многоканальный ретейл активно реализовывал свои потребности в 2020 году. В будущем году мы ожидаем, что подобная структура спроса сохранится. Онлайн-ретейл будет занимать лидирующие позиции как на московском рынке, так и в регионах России", - рассказала ТАСС аналитик Cushman & Wakefield Екатерина Ногай.

При этом сегмент интернет-торговли активно растет не только в Москве, но и в регионах. Там именно онлайн-ретейл будет драйвером развития сектора складской недвижимости в 2022 году, считают аналитики JLL.

"Растет интерес арендаторов к регионам: если в 2020 году на них пришлось около 20% спроса, то в 2021 эта цифра выросла до 25%, при этом вопрос со свободными площадями в регионах стоит еще более остро. Мы видим более глубокое проникновение онлайн-ретейла в города с населением менее 1 млн человек и ожидаем закрытия интересных сделок в таких городах, как Красноярск, Омск, Саратов, Ижевск, Иваново. В дальнейшем, в 2023-2024 годах, мы прогнозируем активное развитие логистических компаний, что будет происходить в соответствии с европейскими рынками", - пояснил руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании JLL Евгений Бумагин.

Ранее ТАСС сообщал, что доля свободных складских помещений в Москве оказалась рекордно низкой с 2008 года на фоне роста рынка интернет-торговли. Показатель вакансии составил 0,4%.

Дефицит складов сохранится, несмотря на рекордный объем ввода

Евгений Бумагин из JLL также уточнил, что дефицит качественных складов в Москве сохранится в 2022 году, несмотря на рекордно высокий заявленный объем ввода новых проектов.

"Мы ожидаем сохранения текущих тенденций на рынке складской недвижимости в 2022 году. Притом, что объем ввода мы прогнозируем на рекордном с 2015 года уровне - более 1,7 млн кв. м, в этом показателе доминируют built-to-suit проекты, реализованные под нужды конкретного заказчика. В текущем году доля BTS вместе с площадями, арендованными еще на этапе строительства, а значит, не вышедших на арендный рынок, достигла 98%. Спекулятивных проектов заявлено мало, и, занятые еще до ввода, они не пополняют вакантность на рынке", - уточнил Бумагин.

Он пояснил, что доля свободных площадей в столичном регионе в 2022 году сохранится на минимальном уровне, "менее 0,5%, и к концу будущего года может составить всего 0,3%".

Аналогичный прогноз дает и региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко.

"Складской рынок находится на подъеме, и предпосылок для глобального изменения ситуации нет. В 2022 году повышенный спрос сохранится, а спекулятивное предложение не сможет его полностью удовлетворить. Ожидается, что в среднесрочной перспективе представители сегмента онлайн-торговли продолжат формировать основной спрос на качественные складские площади", - сказал эксперт.

Он добавил, что в 2022 году будет увеличиваться доля сделок в сегменте built-to-suit.